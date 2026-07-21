«Хотят порвать связи»: В ГД сочли нападение на туристку в Грузии результатом работы оппозиции
Депутат Водолацкий: Нападение на туристку в Грузии — провокация оппозиции
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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в беседе с «Лентой.ру» назвал нападение на российскую туристку в Грузии и последовавший митинг в защиту нападавшего провокацией оппозиционных сил. По его словам, они получают деньги из-за рубежа и целенаправленно пытаются сорвать нормализацию отношений между странами.
Депутат отметил, что оппозиции нужны любые поводы, чтобы утверждать: Грузия опасна для русских, туда нельзя ездить. А на митинг, по его мнению, вышли те, кто поддерживает не грузинский народ, а европейский «разврат» и отказ от традиционных ценностей. Водолацкий подчеркнул, что миллиарды долларов вкладываются в НКО, чтобы разрушить порядок в стране, но большинство грузинского общества выступает против потери суверенитета.
Парламентарий добавил, что в парламенте уже проходят встречи с грузинскими представителями, и простые граждане хотят улучшения отношений с Россией, развития туризма и увеличения рейсов. Те, кто работает, а не получает «серебряники» из-за границы, заинтересованы в мире, резюмировал он.
Напомним, что Георгия Чигладзе ворвался в номер девушек ночью, заявив, что они находятся в его стране и не имеют права говорить по-русски, после чего ударил одну из пострадавших — Юлию. Сейчас она находится в больнице. Нападавший был задержан сотрудниками правоохранительных органов, ему грозит лишение свободы на срок до трёх лет в соответствии с грузинским законодательством. Позднее его освободили под залог.
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