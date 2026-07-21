В Тбилиси прошло шествие в защиту грузина, избившего россиянку за русскую речь
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В Тбилиси прогремело «героическое» шествие в защиту мужчины, который сломал нос россиянке. По данным Tbilisi Life, колонна прошла от здания парламента к канцелярии, демонстративно выражая «солидарность» с неадекватом.
Очевидно, для участников не имеет значения, что их «герой» ворвался в чужой номер, заявил туристке, что она «не имеет права говорить по-русски», и ударил её так, что девушке теперь нужна операция. Юлия, пострадавшая в инциденте, уже опровергла все абсурдные обвинения, которые звучали в адрес её поведения. Она ни с кем не ссорилась, не плевалась и не оскорбляла кого-либо, просто оказавшись жертвой агрессии.
Нападавший был задержан полицией и теперь ему грозит до трёх лет лишения свободы. Однако сегодня суд города Телави проявил «милосердие» и освободил Чигладзе под залог в 5 тысяч лари (около 150 тысяч рублей).
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