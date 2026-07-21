Грузина, напавшего на россиянку за русскую речь в отеле, освободили под залог
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В Грузии суд города Телави освободил под залог в 5 тысяч лари (около 150 тысяч рублей) гражданина, который был задержан после избиения девушки в гостинице Agarani Estate в Кахетии. Как передаёт «ТВ Пирвели», ходатайство прокуратуры о содержании обвиняемого под стражей до внесения залога не было удовлетворено.
Георгия Чигладзе ворвался в номер девушек ночью, заявив, что они находятся в его стране и не имеют права говорить по-русски, после чего ударил одну из пострадавших — Юлию. Сейчас она находится в больнице. Нападавший был задержан сотрудниками правоохранительных органов, ему грозит лишение свободы на срок до трёх лет в соответствии с грузинским законодательством.
Российская туристка рассказала, что у неё сломан нос, потребуется операция. Она также опровергла информацию о том, что якобы плевалась или оскорбляла участников свадьбы на русском языке, а также заявила, что не видела Чигладзе до инцидента.
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