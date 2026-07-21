Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 09:19

Грузина, напавшего на россиянку за русскую речь в отеле, освободили под залог

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / poli_mua

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / poli_mua

В Грузии суд города Телави освободил под залог в 5 тысяч лари (около 150 тысяч рублей) гражданина, который был задержан после избиения девушки в гостинице Agarani Estate в Кахетии. Как передаёт «ТВ Пирвели», ходатайство прокуратуры о содержании обвиняемого под стражей до внесения залога не было удовлетворено.

Георгия Чигладзе ворвался в номер девушек ночью, заявив, что они находятся в его стране и не имеют права говорить по-русски, после чего ударил одну из пострадавших — Юлию. Сейчас она находится в больнице. Нападавший был задержан сотрудниками правоохранительных органов, ему грозит лишение свободы на срок до трёх лет в соответствии с грузинским законодательством.

Российская туристка рассказала, что у неё сломан нос, потребуется операция. Она также опровергла информацию о том, что якобы плевалась или оскорбляла участников свадьбы на русском языке, а также заявила, что не видела Чигладзе до инцидента.

Плохой тамада и конкурсы скучные: Напавший на россиянку грузин в этот день праздновал свадьбу брата
Плохой тамада и конкурсы скучные: Напавший на россиянку грузин в этот день праздновал свадьбу брата

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Грузия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar