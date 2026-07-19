В Грузии задержали мужчину, избившего россиянку в отеле из-за русской речи

Полиция Грузии задержала мужчину за нападение на русскоязычную туристку в городе Телави в одной из гостиниц во время свадьбы. Об этом сообщило МВД страны.

По версии задержанного, иностранцы, отдыхавшие на балконе гостиничного номера, оскорбили присутствовавших на торжестве людей и вылили воду на аппаратуру. После этого обвиняемый и напал на россиянку. Задержанному предъявлено обвинение в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, что грозит ему до трёх лет лишения свободы. Пострадавшая была доставлена в клинику.

В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина, представившийся братом жениха, ругается с русскоязычной женщиной у порога гостиничного номера, а затем бьёт её в лицо.

Напомним, российские туристы и жители Грузии массово оставляют негативные отзывы об отеле Agarani Estate в Грузии после инцидента с избиением российской туристки за русскую речь. Администрация отеля отрицает причастность персонала, но заблокировала контакты пострадавшей, не объясняя причин.