Россияне требуют закрыть отель в Грузии после избиения туристки за русский язык

Россияне требуют закрыть грузинский отель Agarani Estate, где туристку избили за русскую речь. За несколько часов рейтинг заведения упал с 5 до 2,4 баллов — пользователи оставляют сотни гневных отзывов, требуя закрыть опасное заведение. На это обратил внимание SHOT.

Среди комментариев — фото нападавшего, а также сообщения: «тут небезопасно», «вас могут избить сотрудники».

Администрация отеля утверждает, что персонал не причастен к инциденту, но не объясняет, почему заблокировала контакты пострадавшей Юлии. Интересно, что негативные отзывы оставляют в том числе жители Грузии, тогда как до этого у отеля был стабильно высокий рейтинг.

«Вас могут избить сотрудники, никогда сюда не приезжайте», — пишут в отзывах.

Agarani Estate — это роскошный 5-звёздочный бутик-отель, расположенный в селе Руиспири (Кахетия, Грузия), всего в 7,6 км от Телави.

Ранее Life.ru сообщал, что конфликт произошёл на свадьбе в отеле. Российские туристки были в номере с балконом, выходящим на площадку, и поссорились с одним из гостей. Девушки утверждают, что мужчина ворвался в номер, вёл себя агрессивно и ударил одну из них. У пострадавшей диагностировали перелом носа.