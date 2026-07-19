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19 июля, 00:16

В Грузии задержали мужчину после нападения на российскую туристку в отеле

Мужчина, напавший на туристок в грузинском отеле. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / poli_mua

Мужчина, напавший на туристок в грузинском отеле. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / poli_mua

В грузинском регионе Кахетия задержали мужчину, которого подозревают в нападении на российскую туристку в гостинице. Об этом РИА «Новости» рассказала очевидец произошедшего Владислава Бородина.

По её словам, правоохранители вмешались в ситуацию и поддержали пострадавших россиянок. Подозреваемого удалось задержать вскоре после инцидента.

«Полиция нам помогает, они на нашей стороне. Его уже задержали», – заявила Бородина.

В Грузии мужчина сломал туристке нос за русскую речь в пятизвёздочном отеле
В Грузии мужчина сломал туристке нос за русскую речь в пятизвёздочном отеле

Ранее Life.ru писал, что конфликт произошёл во время свадьбы, которая проходила на территории отеля. Российские туристки отдыхали в номере с балконом, выходящим на площадку мероприятия, после чего между ними и одним из гостей возникла перепалка. Как утверждают девушки, мужчина ворвался в их номер, начал вести себя агрессивно и ударил одну из туристок. Пострадавшую доставили в больницу, где у неё диагностировали перелом носа.

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Юния Ларсон
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