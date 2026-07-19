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19 июля, 11:45

Плохой тамада и конкурсы скучные: Напавший на россиянку грузин в этот день праздновал свадьбу брата

SHOT: Напавшим на россиянку в Грузии оказался 30-летний местный житель

Георгий Чигладзе в момент нападения. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / poli_mua

Георгий Чигладзе в момент нападения. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / poli_mua

Напавший на россиянок в отеле Agarani Estate оказался 30-летний местный житель по имени Георгий Чигладзе. Подробности инцидента выяснил SHOT.

Георгий Чигладзе. Фото © SHOT

Георгий Чигладзе. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, в тот день мужчина был на свадьбе своего младшего брата. Видимо, там ему было недостаточно весело. Родные задержанного утверждают, что ранее он отличался примерным поведением. По их версии, конфликт спровоцировали сами туристки, которые якобы мешали торжеству, обливая гостей и аппаратуру диджея водой и вином. Сами пострадавшие все обвинения категорически отвергают.

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Напомним, девушки утверждают, что ближе к ночи Чигладзе ворвался в их номер с криками, стал заявлять, что они находятся в его стране и не должны говорить по-русски, после чего ударил одну из них — пострадавшая Юлия сейчас в больнице. Нападавший задержан. По грузинским законам ему грозит до трёх лет колонии.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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