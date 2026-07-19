Плохой тамада и конкурсы скучные: Напавший на россиянку грузин в этот день праздновал свадьбу брата

По данным телеграм-канала, в тот день мужчина был на свадьбе своего младшего брата. Видимо, там ему было недостаточно весело. Родные задержанного утверждают, что ранее он отличался примерным поведением. По их версии, конфликт спровоцировали сами туристки, которые якобы мешали торжеству, обливая гостей и аппаратуру диджея водой и вином. Сами пострадавшие все обвинения категорически отвергают.