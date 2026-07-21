Составлена хронология конфликта с туристкой из России в Грузии

Стали известны обстоятельства конфликта между российскими туристками и участниками свадьбы в отеле Agareni Estate в грузинском Телави. После бытовой ссоры дело дошло до драки, уголовного расследования и судебного разбирательства.

Всё началось с поездки пяти гражданок России в Кахетию, где они собирались отметить день рождения одной из подруг. Среди них была Юлия Нестерюк, имеющая также гражданство Турции. Компания поселилась в номере на третьем этаже пятизвёздочного отеля Agareni Estate.

Вечером под окнами гостиницы проходила свадьба местных жителей. По версии, которую сейчас проверяют грузинские правоохранители, туристки открывали на балконе шампанское, а брызги попали вниз. Участники торжества утверждали, что жидкость могла задеть оборудование диджея, после чего потребовали прекратить подобное поведение. При этом опубликованные записи не содержат момента, который подтверждал бы повреждение аппаратуры.

Позднее сотрудники гостиницы поднялись к девушкам, чтобы проверить поступившую жалобу. Спустя некоторое время в номер вошёл 30-летний Георгий Чигладзе, представившийся братом жениха. По словам адвоката пострадавшей, во время разговора он настаивал, чтобы собеседницы перешли с русского языка на английский.

Дальнейшее развитие событий попало на видео, распространившееся в социальных сетях. На кадрах видно, как между мужчиной и Юлией Нестерюк возникает потасовка, во время которой он наносит ей удар по лицу. После происшествия девушке потребовалась медицинская помощь. При этом сотрудники отеля, находившиеся рядом, в конфликт не вмешались.

На следующий день Чигладзе задержали по обвинению в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. Эта статья предусматривает наказание вплоть до трёх лет лишения свободы. Одновременно прокуратура сообщила, что будет проверять и действия самих туристок. Позже суд освободил обвиняемого под залог в размере пяти тысяч лари. После заседания в Тбилиси прошла акция в его поддержку. Через адвокатов Чигладзе заявил, что намерен отстаивать свою позицию.

Тем временем МВД Грузии продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. Следствие проверяет заявления о возможном оскорблении гостей свадьбы со стороны туристок и вероятном повреждении музыкального оборудования. Сами девушки сообщили, что ограничений на выезд из страны у них нет, однако пока остаются в Грузии для участия в следственных действиях.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что нападение на российскую туристку в Грузии и митинг в защиту нападавшего — это провокация оппозиции. По его мнению, оппозиционные силы получают финансирование из-за границы и намеренно стремятся разрушить налаживание отношений между странами. Депутат отметил, что оппозиции нужны любые поводы, чтобы утверждать: Грузия опасна для русских, туда нельзя ездить.