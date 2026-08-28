Вечеринка в Таиланде обернулась кошмаром: 16-летнюю россиянку избили бывшие подруги и отобрали айфон

Вечеринка на вилле в районе Джомтьен в Паттайе закончилась для 16-летней россиянки и её друга избиением и кражей имущества. Об этом сообщается в телеграм-канале «Паттайя от А до Я».

Инцидент произошёл ночью. Пара заплатила за вход 600 батов (около 1600 рублей), однако поесть и выпить не успела — конфликт разгорелся почти сразу. На мероприятии присутствовало около 70 человек, и часть из них была знакома с молодыми людьми.

По словам пострадавшей, причиной агрессии стал давний конфликт между её другом и одной из компаний. В разгар ссоры один из гостей схватился за нож. Пара попыталась спрятаться в спальне, но под крики «Убегайте!» им пришлось покинуть здание.

На улице беглецов догнали. Парня избили парни, а его спутницу, схватив за волосы, повалили на землю девушки. Экзекуция длилась около пяти минут. Среди нападавших оказалась бывшая лучшая подруга россиянки. Прохожие и водители не вмешались.

Когда парня отпустили, он бросился отбивать подругу у толпы. После драки выяснилось, что у девушки пропал новый айфон — его забрала одна из участниц потасовки, что зафиксировано на видео.

Вызванный на место полицейский наряд так и не приехал. Опасаясь повторения стычки, ребята разъехались по домам, а утром обратились в участок. Медики зафиксировали у пострадавшей рваную рану руки и синяки, у её друга — выбитый зуб и повреждения горла.

Прошло два с половиной месяца, но расследование стоит на месте. Следователь не выходит на связь, задержанных нет, а видео нападения семье пострадавшей пришлось добывать самостоятельно.

Ранее россиянка скончалась в Паттайе после жуткой аварии. У погибшей остался семилетний сын.