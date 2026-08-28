Российского туриста «без ноги» нашли в отключке в туалете бара Паттайи
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Российского туриста нашли без сознания в туалете одного из баров на Уокинг-стрит в Южной Паттайе. Молодой человек был дезориентирован, а когда медики привели его в чувство, начал утверждать, что ему якобы ампутировали ногу, хотя обе конечности были на месте, сообщает Khaosod.
Российского туриста «без ноги» нашли в отключке в туалете бара Паттайи. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ระทึกกลางวอล์คกิ้งสตรีทพัทยา
Персонал заведения вызвал скорую помощь и туристическую полицию. Россиянин отказывался от госпитализации, а сопровождавшие его друзья вступили в спор с медиками.
Знакомые туриста заявили, что причиной обморока могло стать сочетание антидепрессантов и алкоголя. Владелец бара, в свою очередь, рассказал о белом порошке, который якобы заметили под носом у мужчины. Что именно это было, не установлено.
Полицейские записали показания участников произошедшего и сфотографировали их паспорта. После этого россиянина и его друзей отпустили в отель.
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