Российского туриста нашли без сознания в туалете одного из баров на Уокинг-стрит в Южной Паттайе. Молодой человек был дезориентирован, а когда медики привели его в чувство, начал утверждать, что ему якобы ампутировали ногу, хотя обе конечности были на месте, сообщает Khaosod.

Российского туриста «без ноги» нашли в отключке в туалете бара Паттайи. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ระทึกกลางวอล์คกิ้งสตรีทพัทยา

Персонал заведения вызвал скорую помощь и туристическую полицию. Россиянин отказывался от госпитализации, а сопровождавшие его друзья вступили в спор с медиками.

Знакомые туриста заявили, что причиной обморока могло стать сочетание антидепрессантов и алкоголя. Владелец бара, в свою очередь, рассказал о белом порошке, который якобы заметили под носом у мужчины. Что именно это было, не установлено.

Полицейские записали показания участников произошедшего и сфотографировали их паспорта. После этого россиянина и его друзей отпустили в отель.

Ранее москвич Дмитрий, переживший остановку сердца в Таиланде после отравления уличной едой, потерял память. Мужчина выжил, но теперь не узнаёт родных и с трудом различает привычные вещи. Дмитрий выжил и даже сам дошёл до самолёта на обратном пути в Россию. Но после возвращения в Москву выяснилось, что память сильно пострадала. Детство и юность он помнит, а вот последние два-три года — как белое пятно.