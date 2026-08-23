Последние три года — белое пятно: Переживший остановку сердца после тайской еды россиянин потерял память

Москвич Дмитрий, переживший остановку сердца в Таиланде после отравления уличной едой, потерял память. Мужчина выжил, но теперь не узнаёт родных и с трудом различает привычные вещи. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Дмитрий выжил и даже сам дошёл до самолёта на обратном пути в Россию. Но после возвращения в Москву выяснилось, что память сильно пострадала. Детство и юность он помнит, а вот последние два-три года — как белое пятно. Сначала он не узнал свою квартиру и двор. В магазине из овощей и фруктов признал только помидоры и огурцы.

При этом Дмитрий рвётся к нормальной жизни. Он попросился за руль и уже вторую неделю аккуратно водит машину — рядом страхует жена. Российские врачи отменили тайские препараты, в том числе сераквель, который мог усиливать проблемы с памятью. МРТ в Таиланде и Москве не показали кровоизлияний — врачи считают, что потеря памяти связана именно с долгой остановкой сердца.

Дмитрий работал независимым экспертом по чрезвычайным происшествиям, и после больницы его карьера и привычная жизнь оказались под вопросом. Но врачи обещают, что восстановление займёт от месяца до полугода.

Напомним, что в июле Дмитрий отравился уличными рёбрами в Таиланде. В больнице у него остановилось сердце — жена Марина услышала крик и позвала врачей. По её словам, сердце не билось 13 минут.