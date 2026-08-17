«Хочется побыть с собой»: Мать убитых в Таиланде россиян рассказала, что будет делать после трагедии

Мать убитых в Таиланде 17-летнего Романа и 22-летней Дианы Назимовых не планирует уезжать из страны. Об этом пишет KP.RU.

Зарина Назимова заявила, что, несмотря на трагедию, Таиланд остаётся для неё домом. Там выросли её дети, там прошла большая часть их жизни. Она не исключает, что в ближайшее время переедет в другой город — возможно, в Чиангмай, где тихо и зелено, чтобы отдохнуть от шума и побыть одной.

«Хочется немного спрятаться от всего шума, выдохнуть и просто побыть с собой», — рассказала о своём состоянии Назимова.

Напомним, Диана и Роман Назимовы пропали вечером 26 июля. Их убили двое местных рецидивистов, которые уже признались в содеянном. Ранее в Паттайе прошла церемония прощания с убитыми братом и сестрой из России. Проститься с погибшими собрались проживающие в королевстве родные, соотечественники и местные жители.