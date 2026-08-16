«Мы все шокированы»: Глава МИД Таиланда отреагировал на убийство россиян в Паттайе

Напомним, в конце июля в районе Хуай-Яй на юге Паттайи были жестоко убиты 22-летняя Диана и её 17-летний брат Роман Назимовы, уроженцы Тюменской области, которые несколько лет прожили в Таиланде. Молодые люди пропали ранним утром 26 июля после того, как уехали из дома на мотоцикле и прислали матери тревожное сообщение; позже их тела были найдены закопанными в лесу. По подозрению в преступлении задержали двух местных жителей, которые признались, что напали на россиян с целью ограбления, застрелив Романа и забив до смерти Диану. В ходе расследования выяснилось, что эти же преступники причастны к убийству целой тайской семьи из трёх человек, не исключается наличие и других жертв. Это преступление вызвало большой резонанс, премьер-министр Таиланда лично принёс извинения и пообещал, что виновные понесут суровое наказание.