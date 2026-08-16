«Мы все шокированы»: Глава МИД Таиланда отреагировал на убийство россиян в Паттайе
Глава МИД Таиланда: Убийство россиян стало шоком для страны
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Власти Таиланда глубоко потрясены недавним убийством российских граждан Дианы и Романа Назимовых, произошедшим в Паттайе. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер и министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу.
«Недавно у нас произошёл этот печальный инцидент. Мы все шокированы случившимся», — отметил глава внешнеполитического ведомства королевства.
Трагедия вызвала широкий общественный резонанс, так как подобные преступления против иностранных граждан крайне негативно сказываются на имидже курортного региона. Официальный Бангкок выразил обеспокоенность ситуацией, подчеркнув, что расследование инцидента находится на особом контроле у правоохранительных органов страны.
Напомним, в конце июля в районе Хуай-Яй на юге Паттайи были жестоко убиты 22-летняя Диана и её 17-летний брат Роман Назимовы, уроженцы Тюменской области, которые несколько лет прожили в Таиланде. Молодые люди пропали ранним утром 26 июля после того, как уехали из дома на мотоцикле и прислали матери тревожное сообщение; позже их тела были найдены закопанными в лесу. По подозрению в преступлении задержали двух местных жителей, которые признались, что напали на россиян с целью ограбления, застрелив Романа и забив до смерти Диану. В ходе расследования выяснилось, что эти же преступники причастны к убийству целой тайской семьи из трёх человек, не исключается наличие и других жертв. Это преступление вызвало большой резонанс, премьер-министр Таиланда лично принёс извинения и пообещал, что виновные понесут суровое наказание.
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