В Таиланде кремировали убитых брата и сестру из России

Тела убитых в Паттайе россиян кремировали в Бангкоке. Об этом сообщила РИА «Новости» мать погибших Зарина Назимова.

Церемония состоялась в среду, 5 августа. На ней присутствовали только члены семьи. «Я это сделала вчера. В кругу семьи. В Бангкоке. Мы проводили их очень красиво», — сказала Назимова.

Она также выразила признательность за помощь в организации. «Я благодарю людей, которые помогли мне все это организовать. Спасибо», — добавила собеседница агентства.

Роман и Диана Назимовы пропали в Паттайе 26 июля. По факту исчезновения начались поиски. Позже полиция задержала подозреваемых. Они сознались в содеянном и указали место, где спрятали тела молодых людей. Во время следственных действий там обнаружили ещё одно захоронение. В нём находились три человека. По предварительной версии, это члены тайской семьи, убитые теми же злоумышленниками.

Ранее в Паттайе прошла церемония прощания с убитыми братом и сестрой из России. Проститься с погибшими собрались проживающие в королевстве родные, соотечественники и местные жители.