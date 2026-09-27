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Опубликовано 27 сентября, 17:29

В Курске вторые сутки ищут пропавшего 10-летнего мальчика

Обложка © ВК/Полиция Курской области

Обложка © ВК/Полиция Курской области

В Курске ищут 10-летнего Ярослава Никуличева, который ушёл из дома 26 сентября и до сих пор не вернулся. О пропаже ребёнка сообщила его мать, передаёт региональное управление МВД.

Полицейские устанавливают возможный маршрут мальчика и выясняют, где он мог находиться после ухода из дома.

В УМВД также обратились к жителям Курска с просьбой помочь в розыске ребёнка. Всех, кто видел Ярослава или располагает информацией о его местонахождении, просят связаться с Сеймским отделом полиции либо позвонить по номеру 102.

Эти 30 минут могут решить всё: инструкция для родителей, если ребёнок исчез
Эти 30 минут могут решить всё: инструкция для родителей, если ребёнок исчез

В августе масштабные поиски развернулись в Новокузнецке, где исчез пятилетний ребёнок. Спустя сутки пропавшего мальчика удалось найти живым. В операции участвовали полицейские, сотрудники МЧС, следователи и волонтёры.

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Николь Вербер
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