В Курске вторые сутки ищут пропавшего 10-летнего мальчика

В Курске ищут 10-летнего Ярослава Никуличева, который ушёл из дома 26 сентября и до сих пор не вернулся. О пропаже ребёнка сообщила его мать, передаёт региональное управление МВД.

Полицейские устанавливают возможный маршрут мальчика и выясняют, где он мог находиться после ухода из дома.

В УМВД также обратились к жителям Курска с просьбой помочь в розыске ребёнка. Всех, кто видел Ярослава или располагает информацией о его местонахождении, просят связаться с Сеймским отделом полиции либо позвонить по номеру 102.

В августе масштабные поиски развернулись в Новокузнецке, где исчез пятилетний ребёнок. Спустя сутки пропавшего мальчика удалось найти живым. В операции участвовали полицейские, сотрудники МЧС, следователи и волонтёры.