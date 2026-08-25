Пропавшего в Новокузнецке пятилетнего мальчика нашли живым

Пятилетнего мальчика, который пропал во время прогулки в Новокузнецке, нашли живым. Ребёнка обнаружили сотрудники полиции во время поисковой операции, сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области.

Мальчик исчез в понедельник, после чего к поискам подключились сотрудники МВД, МЧС, следователи и волонтёры. По факту исчезновения ребёнка было возбуждено уголовное дело.

«В ходе организованных следователями СК России совместно с оперативными подразделениями МВД, сотрудниками МЧС и волонтёрами поисковых мероприятий местонахождение мальчика установлено. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили в ведомстве.

В региональном управлении МВД уточнили, что ребёнка нашли во вторник около 09:30 по местному времени. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители продолжают выяснять, где находился мальчик во время отсутствия и как он оказался один.

Ранее Life.ru писал, что в Тверской области продолжаются поиски 14-летнего подростка, который исчез после рыбалки. По одной из версий, перед пропажей мальчик мог уйти в сторону леса после конфликта с отцом. К поисковой операции подключились сотрудники экстренных служб и добровольцы.