Пропавший в Тверской области мальчик мог быть на рыбалке с отцом и его другом

Мальчик, пропавший в Тверской области около десяти дней назад, перед исчезновением мог быть на рыбалке с отцом и его другом. Об этом журналистам рассказали в силовых структурах региона. Он ушёл с водоёма раньше из-за ссоры.

«Отец мальчика и товарищ придерживаются версии, что в день исчезновения ребёнка были с ним на рыбалке. Мальчик поссорился с отцом и ушёл в сторону леса, после чего исчез», — говорится в сообщении.

В тот же день на тропинке нашли шлёпанец 14-летнего подростка. По словам собеседника РИА «Новости», оба взрослых, по всей видимости, были пьяны.