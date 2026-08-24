Пропавший в Тверской области мальчик мог быть на рыбалке с отцом и его другом
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Мальчик, пропавший в Тверской области около десяти дней назад, перед исчезновением мог быть на рыбалке с отцом и его другом. Об этом журналистам рассказали в силовых структурах региона. Он ушёл с водоёма раньше из-за ссоры.
«Отец мальчика и товарищ придерживаются версии, что в день исчезновения ребёнка были с ним на рыбалке. Мальчик поссорился с отцом и ушёл в сторону леса, после чего исчез», — говорится в сообщении.
В тот же день на тропинке нашли шлёпанец 14-летнего подростка. По словам собеседника РИА «Новости», оба взрослых, по всей видимости, были пьяны.
Напомним, 14-летний мальчик пропал 15 августа в районе деревни Зинаидово Ржевского округа. Возбуждено уголовное дело. Известно, что он ушёл в чащу и не вернулся. Поиски продолжаются девять дней.
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