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Регион
24 августа, 15:26

Пропавший в Тверской области мальчик мог быть на рыбалке с отцом и его другом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / elly_kei

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / elly_kei

Мальчик, пропавший в Тверской области около десяти дней назад, перед исчезновением мог быть на рыбалке с отцом и его другом. Об этом журналистам рассказали в силовых структурах региона. Он ушёл с водоёма раньше из-за ссоры.

«Отец мальчика и товарищ придерживаются версии, что в день исчезновения ребёнка были с ним на рыбалке. Мальчик поссорился с отцом и ушёл в сторону леса, после чего исчез», — говорится в сообщении.

В тот же день на тропинке нашли шлёпанец 14-летнего подростка. По словам собеседника РИА «Новости», оба взрослых, по всей видимости, были пьяны.

В Тюменской области нашли мальчика, пропавшего после прогулки
В Тюменской области нашли мальчика, пропавшего после прогулки

Напомним, 14-летний мальчик пропал 15 августа в районе деревни Зинаидово Ржевского округа. Возбуждено уголовное дело. Известно, что он ушёл в чащу и не вернулся. Поиски продолжаются девять дней.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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