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17 августа, 13:35

В Тюменской области нашли мальчика, пропавшего после прогулки

Сотрудник полиции. Обложка © Life.ru

Сотрудник полиции. Обложка © Life.ru

В Тюменской области нашли 11-летнего мальчика, намедни пропавшего после прогулки. Ребёнка из Заводоуковска обнаружили сотрудники полиции, рассказали журналистам в поисковом отряде «ЛизаАлерт». С ним всё в порядке.

«Мальчик найден, жив. Мальчик найден во время поиска сотрудниками полиции», — сказал собеседник ТАСС.

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Напомним, ребёнок ушёл на прогулку ещё 16 августа и перестал выходить на связь. Его искали около суток. Добровольцы думали, что он найдётся в одном из медучреждений, но информации о таком пациенте врачам не поступало.

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Матвей Константинов
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