В Тюменской области нашли мальчика, пропавшего после прогулки

В Тюменской области нашли 11-летнего мальчика, намедни пропавшего после прогулки. Ребёнка из Заводоуковска обнаружили сотрудники полиции, рассказали журналистам в поисковом отряде «ЛизаАлерт». С ним всё в порядке.

«Мальчик найден, жив. Мальчик найден во время поиска сотрудниками полиции», — сказал собеседник ТАСС.

Напомним, ребёнок ушёл на прогулку ещё 16 августа и перестал выходить на связь. Его искали около суток. Добровольцы думали, что он найдётся в одном из медучреждений, но информации о таком пациенте врачам не поступало.