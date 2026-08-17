В Тюменской области нашли мальчика, пропавшего после прогулки
Сотрудник полиции. Обложка © Life.ru
В Тюменской области нашли 11-летнего мальчика, намедни пропавшего после прогулки. Ребёнка из Заводоуковска обнаружили сотрудники полиции, рассказали журналистам в поисковом отряде «ЛизаАлерт». С ним всё в порядке.
«Мальчик найден, жив. Мальчик найден во время поиска сотрудниками полиции», — сказал собеседник ТАСС.
Напомним, ребёнок ушёл на прогулку ещё 16 августа и перестал выходить на связь. Его искали около суток. Добровольцы думали, что он найдётся в одном из медучреждений, но информации о таком пациенте врачам не поступало.
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