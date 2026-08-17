Ушёл гулять и не вернулся: В Тюменской области вторые сутки ищут 11-летнего мальчика

В Заводоуковске Тюменской области пропал 11-летний мальчик. Ребёнок ушёл на прогулку 16 августа и домой не вернулся, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Заявка на поиск поступила волонтёрам днём 17 августа. Поисковики собрали информацию о ребёнке и обстоятельствах его исчезновения. Добровольцы также обзвонили медицинские учреждения, однако мальчика там не оказалось.

Рост пропавшего — около 145 сантиметров, он худощавого телосложения, с тёмно-русыми волосами и карими глазами. В день исчезновения ребёнок был одет в зелёно-голубую кофту с капюшоном, светло-голубые джинсы и светло-зелёные тапочки.

Ранее в Тверской области начались поиски 15-летнего Владимира Сарварова, который 15 августа ушёл в лес из деревни Зинаидово Ржевского округа и не вернулся. По данным поисково-спасательного отряда «Сова», местонахождение подростка до сих пор неизвестно. Его рост — около 180 сантиметров, телосложение худощавое, волосы короткие русые, глаза зелёные.