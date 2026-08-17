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17 августа, 06:59

Ушёл в лес и исчез: Подо Ржевом третьи сутки ищут 15-летнего подростка

В Тверской области третьи сутки ищут 15-летнего подростка, пропавшего в лесу

Обложка © VK / ВПСО Сова Тверь и Тверская область

Обложка © VK / ВПСО Сова Тверь и Тверская область

В Тверской области разыскивают 15-летнего Владимира Сарварова, который ушёл в лес и не вернулся. О поисках сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Сова».

Подросток пропал 15 августа. По данным поисковиков, он отправился в лес из деревни Зинаидово Ржевского округа, после чего его местонахождение остаётся неизвестным.

Рост Владимира — около 180 сантиметров, телосложение худощавое. У него короткие русые волосы и зелёные глаза. В день исчезновения подросток был одет во всё чёрное: толстовку, кофту и штаны. На ногах были бежевые шлёпки.

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Ранее в Самаре объявили поиски 13-летней Лидии Кондрашенко, которая 12 августа вышла из дома на улице Черемшанской и перестала выходить на связь. К розыску подключили сотрудников полиции и волонтёров, а всех, кто располагает информацией о местонахождении школьницы, попросили обратиться в правоохранительные органы.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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