Ушёл в лес и исчез: Подо Ржевом третьи сутки ищут 15-летнего подростка

В Тверской области разыскивают 15-летнего Владимира Сарварова, который ушёл в лес и не вернулся. О поисках сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Сова».

Подросток пропал 15 августа. По данным поисковиков, он отправился в лес из деревни Зинаидово Ржевского округа, после чего его местонахождение остаётся неизвестным.

Рост Владимира — около 180 сантиметров, телосложение худощавое. У него короткие русые волосы и зелёные глаза. В день исчезновения подросток был одет во всё чёрное: толстовку, кофту и штаны. На ногах были бежевые шлёпки.

Ранее в Самаре объявили поиски 13-летней Лидии Кондрашенко, которая 12 августа вышла из дома на улице Черемшанской и перестала выходить на связь. К розыску подключили сотрудников полиции и волонтёров, а всех, кто располагает информацией о местонахождении школьницы, попросили обратиться в правоохранительные органы.