Тела пропавших белорусских альпинистов нашли с дрона в горах Киргизии

На склоне пика Курумды в Киргизии с помощью беспилотника обнаружили тела, которые, предположительно, принадлежат пропавшей группе альпинистов из Белоруссии и Литвы. Об этом председатель Белорусской федерации альпинизма и скалолазания Александр Годлевский сообщил БелТА.

Утром 16 августа поисковики вновь обследовали склон с воздуха. Дрон снял участок, где сошла снежно-каменная масса. При покадровом изучении записи рядом с ранее обнаруженными вещами спасатели заметили тела. По оценке поискового штаба, с высокой вероятностью речь идёт об участниках пропавшей группы.

«Тела ребят нашли, их не опознали. Там очень сложная снежно-ледовая обстановка, очень сложный рельеф», — рассказал Годлевский. Добраться до места находки спасателям пока не удалось. Окончательно установить личности погибших можно будет только после спуска тел.

По записям с беспилотника специалисты также увидели, что альпинисты, вероятно, находились в одной связке. Выше на гребне примерно на отметке 5,4 тысячи метров заметна свежая зона отрыва, от которой след снежно-каменной массы тянется к месту обнаружения тел. Причины случившегося пока не установлены.

В состав группы входили белорусы Максим Полянский и Николай Свиридов, а также гражданин Литвы Сергей Рубцов. 1 августа они поднялись на пик Курумды высотой 6613 метров по северному гребню, а на следующий день в последний раз вышли на связь. Впоследствии к поискам подключились спасатели, добровольцы, вертолёты и беспилотники.

9 августа Life.ru сообщал об обнаружении пустой палатки пропавших альпинистов. Поисковая операция к тому моменту шла уже несколько дней, к ней привлекли сотрудников МЧС Киргизии, пограничников, полицейских и добровольцев, а обследование проходило в том числе на высоте более пяти тысяч метров.