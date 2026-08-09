Спасатели нашли пустую палатку пропавших в горах Киргизии альпинистов

В горах Киргизии спасатели наткнулись на пустую палатку альпинистов из Белоруссии и Литвы, которые пропали в районе пика Корумда, недалеко от села Сары-Таш. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС республики.

«По состоянию на 11:20 обнаружена палатка пропавших туристов (она была пуста). Поисковые работы продолжаются», — сказано в тексте.

По данным спасателей, операция идёт с 7 августа, к ней привлекли 13 сотрудников МЧС. На следующий день поиски вели на высоте свыше 5 тысяч метров, однако с темнотой их пришлось приостановить. Девятого августа работу возобновили: подключились пятеро спасателей со спецтехникой, пятеро пограничников и двое добровольцев — гиды из Швейцарии, которые хорошо ориентируются в районе пика. Позже помогать стали ещё трое сотрудников МВД Киргизии.

Напомним, ранее стало известно, что в Киргизии развернули поисково-спасательную операцию из-за исчезновения белорусских и литовских альпинистов. Как сообщало агентство БелТА со ссылкой на МИД республики, группа из трёх человек, среди которых были двое граждан Белоруссии, перестала выходить на связь после восхождения на пик Курумды на Памире. Посольство Белоруссии в Бишкеке координировало действия с экстренными службами Киргизии и держало связь с родственниками пропавших.