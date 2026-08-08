В Киргизии ищут двух альпинистов, пропавших после восхождения на пик Курумды

В Киргизии развернута поисково-спасательная операция в связи с исчезновением двух белорусских альпинистов. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на белорусский МИД.

По данным ведомства, группа из трёх человек, в составе которой находились двое граждан РБ, перестала выходить на связь после покорения пика Курумды на Памире. Посольство Белоруссии в Бишкеке координирует действия с киргизскими экстренными службами и поддерживает связь с семьями пропавших.

Ранее сообщалось, что знаменитый непальский альпинист Нирмал Пурджа погиб в возрасте 43 лет при сходе лавины на горе Броуд-Пик. Перед восхождением он рассказал в соцсетях, что оно не входило в его изначальные планы, пока он находился в Пакистане.