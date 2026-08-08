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8 августа, 16:23

В Киргизии ищут двух альпинистов, пропавших после восхождения на пик Курумды

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Danita Delimont

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Danita Delimont

В Киргизии развернута поисково-спасательная операция в связи с исчезновением двух белорусских альпинистов. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на белорусский МИД.

По данным ведомства, группа из трёх человек, в составе которой находились двое граждан РБ, перестала выходить на связь после покорения пика Курумды на Памире. Посольство Белоруссии в Бишкеке координирует действия с киргизскими экстренными службами и поддерживает связь с семьями пропавших.

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Ранее сообщалось, что знаменитый непальский альпинист Нирмал Пурджа погиб в возрасте 43 лет при сходе лавины на горе Броуд-Пик. Перед восхождением он рассказал в соцсетях, что оно не входило в его изначальные планы, пока он находился в Пакистане.

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Наталья Демьянова
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