Альпинисты из России поднялись на пик Победы, но до Наговициной пока не дошли

Несколько российских альпинистов сейчас находятся на пике Победы в Киргизии, однако до места гибели Натальи Наговициной они пока не добрались. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

По его словам, накануне никто из находящихся на горе спортсменов не достиг участка, где погибла россиянка. Других подробностей о маршрутах групп и сроках их восхождения он не привёл.

После трагедии с Наговициной власти Киргизии ввели разрешительную систему для подъёма на пик Победы. Теперь желающим совершить восхождение необходимо заранее получать допуск.

Яковенко поддержал ужесточение правил. По его мнению, государственный контроль необходим, поскольку сейчас в высокогорные экспедиции могут отправляться люди без достаточной подготовки.

Представитель Федерации альпинизма России добавил, что нарушения новых требований должны влечь последствия. В профессиональном сообществе, по его словам, положительно относятся к мерам, которые могут снизить число трагедий в горах.

Пик Победы считается одной из наиболее сложных и опасных вершин региона. Погодные условия и большая высота могут серьёзно затруднять не только восхождение, но и проведение поисковых или эвакуационных работ.

Ранее Life.ru писал, что 12 августа 2025 года Наталья Наговицина сломала ногу при спуске с пика Победы и осталась на высоте около 7200 метров. Несколько попыток добраться до россиянки и эвакуировать её сорвались из-за сложной погоды и крайне опасных условий, а один из участников спасательной операции погиб. Официальные поиски завершили 25 августа, а 2 сентября направленный к палатке беспилотник не обнаружил признаков жизни. Тело альпинистки до сих пор остаётся на горе: специалисты предупреждали, что его эвакуация потребует больших ресурсов и создаст смертельный риск для спасателей.