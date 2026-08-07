Никому не удалось достичь тела Наговициной на пике Победы в этом сезоне

Сезон восхождений на пик Победы в Киргизии закрыт из-за неблагоприятных погодных условий. В этом году ни одной альпинистской группе не удалось добраться до тела погибшей на склоне россиянки Натальи Наговициной. Об этом ТАСС сообщил начальник базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков.

По его словам, в базовом лагере уже лежит полуметровый слой снега. Три группы пытались штурмовать вершину, но ни одна не приблизилась к месту гибели женщины, которое находится выше 7 тысяч метров. Самая успешная из них поднялась лишь до отметки 6 500 метров.

Восхождения на пик Победы прекращены до следующего сезона. Тело россиянки остаётся на склоне.