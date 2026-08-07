Никому не удалось достичь тела Наговициной на пике Победы в этом сезоне
Наталья Наговицина на пике Победы в 2020 году. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natalina_1022
Сезон восхождений на пик Победы в Киргизии закрыт из-за неблагоприятных погодных условий. В этом году ни одной альпинистской группе не удалось добраться до тела погибшей на склоне россиянки Натальи Наговициной. Об этом ТАСС сообщил начальник базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков.
По его словам, в базовом лагере уже лежит полуметровый слой снега. Три группы пытались штурмовать вершину, но ни одна не приблизилась к месту гибели женщины, которое находится выше 7 тысяч метров. Самая успешная из них поднялась лишь до отметки 6 500 метров.
Восхождения на пик Победы прекращены до следующего сезона. Тело россиянки остаётся на склоне.
Напомним, что 12 августа 2025 года на склонах пика Победы (высочайшая гора Тянь-Шаня) произошёл несчастный случай с российской альпинисткой Натальей Наговицыной — на отметке около 7,2 км она серьёзно травмировала ногу при спуске. Коллеги по восхождению неоднократно пытались вытащить её из опасной зоны, однако аномально плохая погода и трагическая гибель одного из участников спасательной группы сделали эвакуацию невозможной. Женщина осталась фактически заблокированной на высоте: вышедшее из строя снаряжение и скудные запасы продовольствия лишь усугубляли её бедственное положение. К 25 августа официальные поисково-спасательные работы были свёрнуты, а попытки снять пострадавшую с горы результата не дали.
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