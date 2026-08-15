Вышла из дома и не вернулась: В Самаре четвёртый день ищут пропавшую 13-летнюю девочку

В Самаре разыскивают 13-летнюю школьницу, которая 12 августа ушла из дома и перестала выходить на связь. Ориентировка на пропавшую размещена в телеграм-канале регионального управления МВД.

«Полицейскими разыскивается без вести пропавшая Кондрашенко Лидия, 2013 года рождения, которая 12 августа около 14:00 вышла из квартиры дома на ул. Черемшанской, Кировского района, областного центра и перестала выходить на связь. В настоящее время её местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

К поискам подключены участковые, оперативники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники Госавтоинспекции. Приметы подростка переданы волонтёрам и в правоохранительные организации.

Разыскиваемой на вид 13–15 лет, у неё худощавое телосложение и длинные тёмные волосы. В день исчезновения школьница была одета в тёмно-синие джинсы, светлую футболку и белые кроссовки. При себе имела небольшую сумку. Граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении ребёнка, просят обращаться в полицию.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Дмитрове разыскивают 17-летнего подростка, нуждающегося в медицинской помощи. Ярослав Репкин пропал 11 августа в посёлке Некрасовский. Приметы пропавшего: рост 168 сантиметров, плотное телосложение, тёмные волосы, голубые глаза. Во что он был одет, неизвестно.