Пропавшую в Пскове 17-летнюю девушку нашли мёртвой
Обложка © ВК/Национальный центр помощи Псковская область
Пропавшую в Пскове 17-летнюю девушку нашли погибшей. О завершении поисков сообщил Национальный центр помощи Псковской области на странице «ВКонтакте».
«Найдена. Погибла. Соболезнования родным и близким. Всем спасибо за помощь», — говорится в сообщении организации.
О местонахождении девушки ничего не было известно с 7 августа. По распространявшейся ранее информации, в тот день она ушла с работы и домой не вернулась. К поискам подключились добровольцы. Они обследовали территорию возле торгового центра «Акваполис», а также берег реки Великой.
Обстоятельства гибели девушки в опубликованном сообщении не уточняются.
Между тем ранее в Красноярском крае благополучно завершились поиски другой пропавшей группы. Семью из трёх человек, переставшую выходить на связь во время сплава по реке Кан, нашли живой. До этого сообщалось, что мужчина, женщина и восьмилетний ребёнок пропали во время путешествия на лодке.
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