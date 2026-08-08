Пропавшую в Пскове 17-летнюю девушку нашли мёртвой

О местонахождении девушки ничего не было известно с 7 августа. По распространявшейся ранее информации, в тот день она ушла с работы и домой не вернулась. К поискам подключились добровольцы. Они обследовали территорию возле торгового центра «Акваполис», а также берег реки Великой.