Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 15:37

Пропавшую в Пскове 17-летнюю девушку нашли мёртвой

Обложка © ВК/Национальный центр помощи Псковская область

Обложка © ВК/Национальный центр помощи Псковская область

Пропавшую в Пскове 17-летнюю девушку нашли погибшей. О завершении поисков сообщил Национальный центр помощи Псковской области на странице «ВКонтакте».

«Найдена. Погибла. Соболезнования родным и близким. Всем спасибо за помощь», — говорится в сообщении организации.

О местонахождении девушки ничего не было известно с 7 августа. По распространявшейся ранее информации, в тот день она ушла с работы и домой не вернулась. К поискам подключились добровольцы. Они обследовали территорию возле торгового центра «Акваполис», а также берег реки Великой.

Обстоятельства гибели девушки в опубликованном сообщении не уточняются.

Подросток утонул, пытаясь спасти товарища на реке в Забайкалье
Подросток утонул, пытаясь спасти товарища на реке в Забайкалье

Между тем ранее в Красноярском крае благополучно завершились поиски другой пропавшей группы. Семью из трёх человек, переставшую выходить на связь во время сплава по реке Кан, нашли живой. До этого сообщалось, что мужчина, женщина и восьмилетний ребёнок пропали во время путешествия на лодке.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Псковская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar