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8 августа, 15:22

Семья из трёх человек, пропавшая на сплаве по реке Кан, найдена живой

Обложка © Wikipedia / Olegjihc

Обложка © Wikipedia / Olegjihc

Пропавшая в Красноярском крае семья найдена живой. Трое туристов, которые перестали выходить на связь во время сплава по реке Кан, были обнаружены совместными усилиями полиции и спасателей. Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД, с людьми всё в порядке, их жизни ничто не угрожает.

«Полицейскими совместно со спасателями была организована поисковая операция. В результате проведенных мероприятий семья была обнаружена», — говорится в сообщении.

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До этого сообщалось, что семья — мужчина, женщина и восьмилетний ребёнок — пропала во время сплава на лодке от Красноярской ГРЭС-2 в направлении Большого порога в районе города Железногорска. О том, что люди не выходят на связь с 5 августа, сообщила местная жительница.

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Наталья Демьянова
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