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11 августа, 14:25

В Подмосковье пропал 17-летний подросток, которому требуется медпомощь

Подросток, пропавший в Подмосковье. Обложка © VK / «СПАС ГРАД Поиск пропавших детей»

Подросток, пропавший в Подмосковье. Обложка © VK / «СПАС ГРАД Поиск пропавших детей»

В подмосковном Дмитрове пропал 17-летний подросток, которому требуется медицинская помощь. Об этом рассказали в пресс-службе поисково-спасательного отряда «Спас Град». Ярослав Репкин исчез 11 августа в посёлке городского типа Некрасовский.

«Приметы: рост 168 см, плотного телосложения, тёмные волосы, глаза голубые. Был одет: неизвестно», — рассказали волонтёры. Всех, кто обладает информацией о местоположении несовершеннолетнего, просят позвонить по телефону: 8 (926) 989-04-69, 8 (982) 529-30-86, 8 (495) 999-71-12, 102, 112.

Объявление о пропаже подростка в Подмосковье. Фото © VK / «СПАС ГРАД Поиск пропавших детей»

Объявление о пропаже подростка в Подмосковье. Фото © VK / «СПАС ГРАД Поиск пропавших детей»

Бесследно исчезнувший в Таиланде петербуржец внезапно вышел на связь после «наркотической комы»
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Ранее в Таджикистане пропал известный российский путешественник из Саратова Дениса Черновала. Он перестал выходить на связь после того, как перешёл границу Китай и центральноазиатской республики. Последний раз он выходил на связь 3 августа.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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