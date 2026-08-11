Бесследно исчезнувший в Таиланде петербуржец внезапно вышел на связь после «наркотической комы»

Пропавший в Таиланде 22-летний петербуржец Егор Мещеряков вышел на связь и заявил, что несколько суток его якобы насильно удерживали неизвестные. Об этом сообщает Baza.

Пропавший в Таиланде россиянин вышел на связь. Фото © Telegram / Baza

По словам молодого человека, у него забрали телефон и деньги, а самого около трёх дней накачивали наркотиками. Из-за провалов в памяти россиянин практически не может восстановить, где находился и что происходило.

Освободившись, Егор, как он утверждает, несколько часов бродил по Бангкоку, пока случайно не обнаружил своё кондо. В квартире остались документы и вещи, но телефона не было. Петербуржец также заявил, что за время исчезновения ничего не ел и не пил.

Обращаться в тайскую полицию молодой человек не захотел, поскольку расследование могло задержать его возвращение домой. Теперь он собирается вылететь в Россию ближайшим рейсом.

Напомним, 10 августа Life.ru сообщал об исчезновении Егора Мещерякова в Бангкоке. Петербуржец ежедневно созванивался с матерью, однако внезапно перестал выходить на связь. Позже на его телефон ответил неизвестный мужчина, говоривший на тайском и английском, после чего номер вновь замолчал.