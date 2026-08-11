Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 13:26

Бесследно исчезнувший в Таиланде петербуржец внезапно вышел на связь после «наркотической комы»

Пропавший в Бангкоке петербуржец заявил, что его три дня накачивали наркотиками

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HomeAndSea

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HomeAndSea

Пропавший в Таиланде 22-летний петербуржец Егор Мещеряков вышел на связь и заявил, что несколько суток его якобы насильно удерживали неизвестные. Об этом сообщает Baza.

Пропавший в Таиланде россиянин вышел на связь. Фото © Telegram / Baza

Пропавший в Таиланде россиянин вышел на связь. Фото © Telegram / Baza

По словам молодого человека, у него забрали телефон и деньги, а самого около трёх дней накачивали наркотиками. Из-за провалов в памяти россиянин практически не может восстановить, где находился и что происходило.

Освободившись, Егор, как он утверждает, несколько часов бродил по Бангкоку, пока случайно не обнаружил своё кондо. В квартире остались документы и вещи, но телефона не было. Петербуржец также заявил, что за время исчезновения ничего не ел и не пил.

Обращаться в тайскую полицию молодой человек не захотел, поскольку расследование могло задержать его возвращение домой. Теперь он собирается вылететь в Россию ближайшим рейсом.

Полиция Таиланда сочла бежавшую из Мьянмы россиянку жертвой торговли людьми
Полиция Таиланда сочла бежавшую из Мьянмы россиянку жертвой торговли людьми

Напомним, 10 августа Life.ru сообщал об исчезновении Егора Мещерякова в Бангкоке. Петербуржец ежедневно созванивался с матерью, однако внезапно перестал выходить на связь. Позже на его телефон ответил неизвестный мужчина, говоривший на тайском и английском, после чего номер вновь замолчал.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Таиланд
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar