Турист из Санкт-Петербурга бесследно исчез в Бангкоке

В Таиланде бесследно исчез 22-летний турист из Санкт-Петербурга Егор Мещеряков. Чтобы отправиться в путешествие, молодой человек копил несколько месяцев, трудился официантом и даже сдал собственную квартиру — всё ради мечты.

Сначала он отправился в Китай, а в середине июня прибыл в Таиланд, где остановился в Паттайе. Там Егор наслаждался отдыхом, посещал бары и заводил знакомства. Однако 2 августа он решил сменить обстановку и перебрался в Бангкок, откуда собирался отправиться в горный Чиангмай.

Но, судя по всему, из столицы Таиланда парень так и не выехал. Его мать, с которой он ежедневно связывался по видеосвязи, несколько дней не могла дозвониться до сына. Когда ей наконец ответили, на том конце провода был не Егор, а неизвестный мужчина, говоривший на тайском и английском языках. После этого звонка абонент перестал отвечать, сообщает Telegram-канал Baza.

Недавно двух российских туристов нашли после ночи в лесу на острове Маэ. Поисковая операция стала крупнейшей в истории Сейшел среди случаев с пропавшими туристами. Ангелина и Андрей отправились на экскурсию в район Анс-Мажор. На обратном пути они выбрали лесную тропу через Кап-Терне. С наступлением темноты россияне потеряли ориентиры и не смогли найти дорогу. Они позвонили спасателям по мобильному телефону, после чего полиция начала поиски.