Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 08:11

Полиция Таиланда сочла бежавшую из Мьянмы россиянку жертвой торговли людьми

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sombat Muycheen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sombat Muycheen

Власти Таиланда рассматривают россиянку, которая смогла вырваться из Мьянмы, как пострадавшую от торговцев людьми. Об этом сообщил ТАСС источник в полиции королевства.

Собеседник агентства ответил так на вопрос, грозит ли женщине наказание за то, что она пересекла границу с нарушением местных иммиграционных правил.

«В настоящее время мы рассматриваем её как жертву торговцев людьми», — заявил он ТАСС.

В полиции добавили, что в ближайшее время женщину передадут дипломатам посольства России в Таиланде. Они помогут ей вернуться на родину.

Спаслась от рабства в Мьянме, чтобы снова пропасть: Россиянка перестала выходить на связь в ОАЭ
Спаслась от рабства в Мьянме, чтобы снова пропасть: Россиянка перестала выходить на связь в ОАЭ

Напомним, ранее сообщалось, что россиянке удалось вырваться из трудового рабства в одном из скам-центров на территории Мьянмы. Она перебралась через реку в Таиланд, где её нашли без сознания у супермаркета Lotus в городе Мае Сай провинции Чианграй. По данным SHOT, 19-летнюю Марию жестоко избили — всё её тело было в синяках и ссадинах. Девушку срочно доставили в больницу.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Таиланд
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar