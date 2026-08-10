Полиция Таиланда сочла бежавшую из Мьянмы россиянку жертвой торговли людьми

Власти Таиланда рассматривают россиянку, которая смогла вырваться из Мьянмы, как пострадавшую от торговцев людьми. Об этом сообщил ТАСС источник в полиции королевства.

Собеседник агентства ответил так на вопрос, грозит ли женщине наказание за то, что она пересекла границу с нарушением местных иммиграционных правил.

«В настоящее время мы рассматриваем её как жертву торговцев людьми», — заявил он ТАСС.

В полиции добавили, что в ближайшее время женщину передадут дипломатам посольства России в Таиланде. Они помогут ей вернуться на родину.

Напомним, ранее сообщалось, что россиянке удалось вырваться из трудового рабства в одном из скам-центров на территории Мьянмы. Она перебралась через реку в Таиланд, где её нашли без сознания у супермаркета Lotus в городе Мае Сай провинции Чианграй. По данным SHOT, 19-летнюю Марию жестоко избили — всё её тело было в синяках и ссадинах. Девушку срочно доставили в больницу.