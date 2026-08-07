Спаслась от рабства в Мьянме, чтобы снова пропасть: Россиянка перестала выходить на связь в ОАЭ

Россиянка Дарья Т., ранее сбежавшая из скам-центра в Мьянме, пропала во время поездки в Объединённые Арабские Эмираты. Об исчезновении девушки написали в сообществе «Паттайя от А до Я» со ссылкой на её мать.

Последний раз Дарью видели 1 августа. Она оставила личные вещи у знакомого, уехала из Дубая в Шарджу, а затем села в такси и отправилась в неизвестном направлении.

Перед исчезновением девушка прислала матери трёхсекундное видео со словами «Я в дурке», после чего заблокировала её в социальных сетях. По словам женщины, у Дарьи диагностировано психическое расстройство, поэтому она может представляться другим именем и сообщать о себе недостоверные сведения.

Мать россиянки обратилась за помощью в российское консульство. Она опасается, что дочь могла попасть в психиатрическую больницу и после выписки столкнуться с депортацией.

Ранее Дарья оказалась в скам-центре в Мьянме, откликнувшись на вакансию модели-переводчицы. По её рассказу, пленников держали в изоляции, плохо кормили и наказывали электрошокером. Выбраться девушке помог один из охранников. После побега она попала в центр помощи жертвам торговли людьми, затем её доставили в Бангкок, откуда россиянка вернулась на родину.

Впрочем, ситуация оказалась не такой тревожной, как могла бы быть. Автор поста сообщила, что, пока она готовила своё сообщение о пропаже, Дарья снова нашлась.

Ранее Life.ru рассказывал о другой нашей соотечественнице, которую знакомый из приложения для знакомств продал в рабство в Мьянме. Её также удерживали в мошенническом центре и заставляли обманывать пользователей сайтов знакомств.