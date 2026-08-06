Похищенная в Мьянме гражданка Белоруссии вернулась на родину

Гражданка Белоруссии, которую незаконно удерживали на территории Мьянмы, вернулась на родину. Об успешном завершении операции сообщило посольство Белоруссии во Вьетнаме.

По информации дипмиссии, женщину удалось освободить благодаря совместной работе белорусских дипломатов с министерствами иностранных и внутренних дел Мьянмы. Стороны организовали комплекс мероприятий по установлению её местонахождения и обеспечению освобождения.

«5 августа на родину благополучно вернулась гражданка Беларуси, ранее незаконно удерживаемая на территории Республики Союз Мьянма», — говорится в сообщении.

В посольстве также сообщили, что во время транзита через Таиланд безопасность женщины обеспечивали местные правоохранительные органы при содействии почётного консула Белоруссии в Бангкоке Коранун Суконритикорн. Дипломаты выразили благодарность всем, кто участвовал в операции.

В завершение дипмиссия напомнила, что обстановка в Мьянме остаётся сложной, и призвала граждан с осторожностью относиться к предложениям о «лёгком заработке» и трудоустройстве за рубежом, чтобы избежать угрозы жизни и здоровью.

Ранее россиянка, освобождённая из мошеннического центра в Мьянме рассказала, что похитители заставляли её вести соцсети и создавать видимость обычной жизни под угрозой убийства. Её всячески принуждали участвовать в инвестиционных аферах, а связь с близкими строго контролировалась.