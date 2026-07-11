«Месяцами втираются в доверие»: Россиянка, пережившая плен в Мьянме, рассказала о схеме мошенников

Россиянка, освобождённая из мошеннического колл-центра в Мьянме, призвала девушек быть предельно осторожными при знакомствах в интернете. Она рассказала РИА «Новости», что преступники могут месяцами выстраивать доверительные отношения, собирать личную информацию и фотографии, после чего продавать жертв организаторам подобных схем.

«Если мой опыт может кого-то предостеречь, то я бы посоветовала девушкам быть максимально осторожными при знакомствах в интернете. Схема, с которой столкнулась я, оказалась очень продуманной. Такие люди могут месяцами втираться в доверие, строить отношения, собирать информацию и фотографии», — поделилась пострадавшая.

По её словам, после знакомства с гражданином Китая её обманным путём вывезли в Мьянму и продали в закрытый центр. Там под угрозой убийства её заставляли участвовать в инвестиционных аферах, используя созданные с помощью искусственного интеллекта изображения с её лицом. Девушка подчеркнула, что длительное общение онлайн и даже личные встречи не гарантируют безопасности, особенно в странах региона, где действуют преступные сети, включая Мьянму, Камбоджу и соседние государства.

Ранее освобождённая из мошеннического центра в Мьянме россиянка рассказала, что её заманили в страну через знакомого китайца, который получил за это деньги, а затем под угрозами принудили участвовать в инвестиционных аферах. Она должна была заводить романтические знакомства в интернете и убеждать жертв переводить средства на фальшивые сайты. Также она предупредила, что преступники могли использовать её внешность с помощью технологий ИИ, создавая цифровые копии лица для продолжения обмана даже после её спасения.