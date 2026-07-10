«Моё лицо могли украсть»: Освобождённая из центра мошенников россиянка рассказала о схеме с ИИ

Освобождённая из закрытого мошеннического центра в Мьянме россиянка рассказала о возможном использовании её внешности преступниками. По её словам, благодаря искусственному интеллекту злоумышленники могли продолжить обманывать людей даже после её спасения. Об этом она сообщила РИА «Новости».

История россиянки началась после знакомства с гражданином Китая, который предложил ей приехать в Мьянму. Оказавшись в аэропорту Янгона, девушка не встретила обещанного знакомого — вместо него её забрали неизвестные и доставили в закрытый центр, где занимались мошенничеством. Уже внутри ей сообщили, что мужчина, пригласивший её в страну, получил деньги за её передачу. Под угрозами убийства россиянку заставили участвовать в схемах с фиктивными инвестициями.

Злоумышленники требовали от неё знакомиться с мужчинами через интернет, создавать впечатление романтического общения и обещать личную встречу. После установления доверия жертв убеждали переводить средства на поддельные инвестиционные сайты.

«Сейчас они используют технологии искусственного интеллекта. По одной фотографии можно создать цифровую копию лица и наложить её на другого человека», — сказала она.

В такой ситуации человек по ту сторону экрана видел знакомую внешность и мог не догадываться, что разговаривает не с настоящей обладательницей лица. Для этого мошенники накладывали изображение одной девушки на другого человека, который фактически участвовал в разговоре.

«Я думаю, что после моего отъезда они продолжили работать по той же схеме. Не исключаю, что они нашли другую девушку и с помощью искусственного интеллекта продолжают использовать моё лицо», — заявила собеседница агентства.

Ранее освобождённая из мошеннического центра в Мьянме россиянка рассказала о масштабах комплекса Тайчанг Парк, где её удерживали. На территории могли находиться не менее пяти тысяч человек, которых использовали в качестве невольников. Объект представляет собой большую территорию с активно развивающейся инфраструктурой.