Освобождённая из Мьянмы россиянка вылетела на родину из Бангкока

Россиянка Анна Л., которую освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме, вылетела из Бангкока в Россию. Об этом сообщили в Посольстве РФ в Таиланде.

Девушку доставили в аэропорт Суваннапхум, где её встретила иммиграционная полиция и помогла с возвращением домой.

«Гражданка РФ Анна Л. была доставлена в аэропорт Суваннапхум, где её встретили сотрудники таиландской иммиграционной полиции, которые оказали ей содействие в возвращении на родину», — сообщили в диппредставительстве.

Россиянка, которая оказалась в мошенническом центре в Мьянме, ранее рассказала, что познакомилась с китайцем в Tinder. Он вошёл в доверие, а потом пытался её продать. По словам девушки, мужчина постепенно собирал её фото и личные данные, которые могли использоваться для мошенничества.

В последние годы Мьянма превратилась в глобальный эпицентр индустрии мошеннических колл-центров, особенно в приграничных зонах, неподконтрольных центральному правительству, таких как штат Шан (район Мьявэдди) и Карен. В этих анклавах, часто охраняемых местными вооружёнными группировками, функционируют целые подпольные города, где десятки тысяч людей, включая жертв трафикинга из Китая, Таиланда, Вьетнама и других стран, принуждаются к онлайн-мошенничеству. Схемы варьируются от «свиного забоя» (инвестиционного обмана в криптовалюте) и фишинга до ложных звонков от имени госструктур, а неспособность жертв выполнить «норму» влечёт за собой жестокие наказания. Кризис достиг такого масштаба, что в 2025 году привел к серьёзному дипломатическому давлению со стороны соседних государств и даже временным перебоям в энергоснабжении приграничных зон со стороны Таиланда, однако полностью ликвидировать многомиллиардную криминальную сеть пока не удается.