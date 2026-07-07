Китайский бойфренд из Tinder позвал россиянку на «‎отдых» и продал в рабство

Россиянка, оказавшаяся в мошенническом центре в Мьянме, рассказала, что попала туда после знакомства с гражданином Китая в приложении Tinder. По её словам, мужчина сначала вошёл в доверие, а в итоге пытался её продать, сообщает РИА «Новости».

Девушка заявила, что знакомый постепенно собирал её личные данные и фотографии. Позже она предположила, что эти материалы могли использоваться для мошеннических схем.

После совместных поездок по Китаю бойфренд предложил ей встретиться в Мьянме, объяснив это желанием пожить там и показать буддийские храмы. Однако после прилёта в Янгон её встретил не он, а водитель. Через несколько дней девушку посадили в автомобиль с другими людьми и повезли в неизвестном направлении. По словам россиянки, дорога проходила через блокпосты, затем её переправили через реку и доставили в закрытый комплекс. Там ей заявили, что она должна работать в центре.

«Я сразу начала объяснять, что произошла ошибка, просила дать мне возможность позвонить парню. Но он сказал: «С завтрашнего дня ты работаешь здесь». Я повторила, что это невозможно. Тогда он сказал: «Нет. С завтрашнего дня ты начинаешь работать. Тебя продали», — вспоминает девушка.

Она утверждает, что руководитель центра сообщил ей, что её знакомый уже получил деньги за передачу, а фотографии использовали для создания изображений с помощью искусственного интеллекта. После отказа работать, по словам россиянки, ей стали угрожать расправой, а для запугивания при ней избили одного из сотрудников центра.

Ранее россиянку освободили из мошеннического кол-центра в Мьянме, куда её заманили обещанием работы за границей. Женщину вывезли в район Мьявади и заставляли заниматься мошенничеством под угрозой насилия.