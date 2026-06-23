Москвич обманул маму, чтобы заработать на учёбу невесты, и пропал в Мьянме

21-летний житель Москвы отправился за границу в надежде быстро заработать крупную сумму для своей невесты, однако вскоре перестал выходить на связь. Как сообщает Mash, молодой человек, вероятно, пропал в Мьянме.

Перед исчезновением молодой человек окончил вуз и сделал предложение своей девушке. Он сообщил близким, что собирается обновить гардероб перед семейным праздником, и попросил у матери деньги на покупки.

Однако позже выяснилось, что средства были потрачены не на одежду. Вместо этого Сергей купил билет на Пхукет, рассчитывая найти высокооплачиваемую работу.

Спустя некоторое время его невеста получила сообщение. В СМС молодой человек написал, что жив, но не понимает, где находится. По словам россиянина, неизвестные удерживают его против воли и дают наркотические вещества. Он также сообщил, что оказался заперт и не может самостоятельно выбраться.

Как утверждается, целью поездки был заработок около двух миллионов рублей. Эти деньги он хотел направить на оплату обучения своей избранницы, которая получает медицинское образование по специальности эндокринология.

Предложение о работе за рубежом, на которое согласился москвич, предположительно оказалось мошеннической схемой. В настоящее время ведутся поиски молодого человека, а обстоятельства его исчезновения выясняются.

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