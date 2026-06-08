«Красные флаги» зарубежных стран: Как не оказаться в рабстве в поисках работы мечты

Схемы вербовки в трудовое рабство практически идентичны: завышенные зарплаты за неквалифицированный труд, оплата проезда и жилья «за счёт работодателя», искусственная срочность и постоянное давление с просьбой не тянуть с решением, предупредила эксперт по подбору работы в странах Азии Арина Пибина.

В Камбодже, Мьянме, а теперь и в Мексике людей привлекают «офисными» вакансиями, а на месте отбирают паспорта и принуждают работать на мошеннические кол-центры, отметила эксперт. Она назвала «красные флаги», которые можно увидеть сразу: нет официального контракта, общение только через мессенджеры, размытое название компании, отсутствие адреса и отзывов, требование внести предоплату.

Если по прибытии понимаете, что вас обманули и удерживают, — немедленно связывайтесь с посольством, фиксируйте геолокацию, звоните близким и ищите местную полицию. Обязательные правила при переезде просты: договор на руках, копии паспорта в облаке, родные знают ваш маршрут, а паспорт всегда при вас, резюмировала собеседница РИАМО.

Ранее жительница России, освобождённая из мошеннического центра в Мьянме, поделилась жуткими подробностями своего приключения. Она откликнулась на объявление о работе в телеграме — и едва не угодила в долговое рабство.