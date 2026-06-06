Рабство вместо работы: Россиянку вызволили из беды в Мексике спустя 2 года скитаний

Российская гражданка Мария Таякина, оказавшаяся в тяжёлой жизненной ситуации в Мексике, спустя почти два года возвращается на родину. Об этом сообщил РИА «Новости» руководитель консульского отдела посольства РФ в Мексике Яков Федоров.

«5 июня 2026 года ей были вручены все подготовленные документы, чтобы 6 июня она могла вылететь в Россию. Её прилёт на родину запланирован на 7 июня», — сказал собеседник агентства.

Дипломатическое представительство взяло этот вопрос в работу в 2024 году сразу после того, как получило обращение от матери Марии о её исчезновении в городе Сан-Хосе-дель-Кабо. После сообщений о пропаже сотрудники лично выезжали на север страны для поисков россиянки. На момент обнаружения женщина не имела постоянного жилья.

Дипломаты поддерживали связь с мексиканскими полицейскими и миграционными органами, общественными организациями, а также с родственниками пропавшей. Таякиной оказали необходимую медицинскую и гуманитарную помощь при содействии российских соотечественников и граждан Мексики.

Напомним, в 2024 году россиянка получила приглашение на работу в Мексику. Она должна была стать менеджером в мини-отеле PaLapas. Контракт заключали на шесть месяцев, но через три месяца хозяин гостиницы выгнал её без зарплаты и вещей.