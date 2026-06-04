Россиянка устроилась на работу в Мексике и оказалась в трудовом рабстве у наркокартеля

Россиянка Мария из Санкт-Петербурга могла оказаться в тяжёлой ситуации в Мексике после работы в местном мини-отеле. Родственники опасаются, что девушку могут удерживать люди, связанные с торговлей людьми, пишет Mash.

В 2024 году Марию пригласили в мексиканский мини-отель PaLapas на должность менеджера. Контракт был рассчитан на полгода, однако уже через три месяца владелец гостиницы Джон Дэвид Панкальо, как утверждают близкие девушки, выгнал её на улицу без зарплаты, вещей и денег.

После этого Мария почти перестала выходить на связь. За два года ей удалось лишь несколько раз дозвониться матери, причём, по словам родных, разговоры проходили в присутствии посторонних людей. Мать девушки также утверждает, что в 2024 году её дочь избили, а на руках и ногах у неё оставались незаживающие раны.

Позже россиянку нашли в одном из реабилитационных центров в Мексике. Сейчас у неё серьёзные проблемы со здоровьем, а находиться там она может только до 6 июня. Родные опасаются, что после этого Мария снова окажется на улице и связь с ней пропадёт.

Вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников Иван Мельников обратился в МИД России с просьбой срочно помочь гражданке РФ с документами и возвращением домой. Мать Марии уже несколько лет просит дипломатов содействовать поискам дочери и надеется, что сейчас появился шанс вывезти её из Мексики.

Это уже не первый подобный случай в Мексике. Ранее сообщалось о Ксении Романовой, дочери российской пианистки, которую похитили в Мехико при участии местного наркокартеля и коррумпированных чиновников. Родные утверждают, что на протяжении 2,5 года девушку могли накачивать запрещёнными препаратами, подвергать насилию и постоянно перевозить из города в город, чтобы не передавать российским дипломатам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не оставит ситуацию без внимания. По её словам, 15 мая Ксения достигла совершеннолетия и по российским, и по мексиканским законам получила полную дееспособность. Москва уже обвиняла мексиканские власти в бездействии и уклонении от возвращения россиянки.