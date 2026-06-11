Спасённая из рабства в Мексике петербурженка вернулась домой

Спасли Марию мексиканские общественные деятели Оскар Артуро и Карла Алехандро — они встретили её на улице, дали жильё и медицинскую помощь, а также помогли связаться с российскими дипломатами. В посольстве рассказали, что женщина со слезами радости вылетела на родину из аэропорта Мехико, где её провожали ставшие почти родными мексиканцы и заведующий консульским отделом Яков Фёдоров.

История петербурженки Марии Таякиной, которая два года провела в мексиканском рабстве, началась с заманчивого приглашения на работу. В 2024 году ей предложили стать менеджером в мини-отеле PaLapas, контракт заключили на полгода, но уже через три месяца хозяин вышвырнул её на улицу без зарплаты и даже без вещей. После этого женщина почти перестала выходить на связь. За два года ей удалось лишь несколько раз дозвониться матери, и, по словам родных, каждый раз разговоры проходили в присутствии чужих людей. Мать также утверждает, что в 2024 году дочь избили — на руках и ногах у неё оставались незаживающие раны. Позже Марию нашли в одном из мексиканских реабилитационных центров.