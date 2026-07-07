Россиянка рассказала о пяти тысячах невольников в мошенническом центре в Мьянме

Гражданка России, которую удерживали в мошенническом центре в Мьянме, поделилась шокирующими подробностями. По её словам, в комплексе под названием Тайчанг Парк могли находиться не менее пяти тысяч невольников. Свою историю она рассказала РИА «Новости» после освобождения.

По описанию россиянки, Тайчанг Парк — это огромная и активно развивающаяся территория. Там строятся рестораны, караоке, бары, массажные салоны, парикмахерские и даже казино. Инфраструктура устроена так, чтобы удерживать внутри не только работников, но и все денежные потоки. Администрация уже планирует возвести ещё один такой же масштабный парк.

Освобождение соотечественницы стало результатом совместной работы российских диппредставительств, МВД России и правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда. Сейчас женщина передана сотрудникам посольства РФ в Таиланде для организации безопасного возвращения на родину.

Напомним, девушка познакомилась с гражданином Китая, который пригласил её в Мьянму. Однако по прилёте в Янгон её встретили незнакомцы и доставили в закрытый комплекс. Там сообщили, что мужчина уже получил деньги за её продажу. Под угрозой убийства женщину заставили участвовать в мошеннических схемах, используя в том числе созданные с помощью искусственного интеллекта изображения с её лицом. В начале июня ей удалось связаться с российским посольством и получить помощь.