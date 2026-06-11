Американского дипломата нашли мёртвым в отеле крупнейшего города Мьянмы

В крупнейшем городе Мьянмы — Янгоне — обнаружено тело сотрудника посольства США. Как передаёт Associated Press (AP) со ссылкой на свои источники, дипломата нашли мёртвым в отеле две недели назад.

Государственный департамент США подтвердил эту информацию, но не стал вдаваться в подробности. По данным AP, в связи с этим инцидентом задержана гражданка Таиланда, а правоохранительные органы Мьянмы склоняются к версии убийства.

Ранее жительница России, освобождённая из мошеннического центра в Мьянме, поделилась жуткими подробностями своего приключения. Она откликнулась на объявление о работе в телеграме — и едва не угодила в долговое рабство.