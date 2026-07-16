Освобождённую из Мьянмы россиянку заставляли изображать обычную жизнь в соцсетях

Россиянку заставляли вести соцсети и изображать обычную жизнь во время заточения в мошенническом центре. Женщину удерживали в закрытом комплексе в Мьянме. Об этом она рассказала РИА «Новости».

По словам россиянки, она познакомилась с гражданином Китая, который обманом вывез её в Мьянму. Там женщину продали владельцам мошеннического центра и заставили участвовать в инвестиционных аферах. Для работы злоумышленники использовали созданные искусственным интеллектом изображения с её лицом.

Телефон россиянке выдавали раз в один или два дня. В это время сотрудники центра следили за каждым её действием. Под угрозой убийства она должна была публиковать фотографии и создавать впечатление, что находится на свободе.

«Телефон мне иногда возвращали — обычно раз в день или раз в два дня. Но делалось это только для того, чтобы создать видимость, что со мной всё в порядке. Мне говорили, что никто меня здесь не найдёт, и что местные военные якобы сотрудничают с владельцами этих центров. Даже если я кому-то сообщу своё местоположение, меня просто перевезут в другой комплекс», — рассказала россиянка.

Иногда женщине разрешали звонить матери. При этом она не могла сообщить о своём положении. Россиянка добавила, что мать до сих пор не знает всех обстоятельств произошедшего, поскольку у неё слабое сердце.

Ранее сообщалось, что освобождённая из мошеннического центра россиянка Анна Л. вылетела из Бангкока в Россию. Девушку доставили в аэропорт Суваннапхум. Там её встретили сотрудники иммиграционной полиции Таиланда и помогли оформить возвращение на родину. В последние годы Мьянма превратилась в глобальный эпицентр индустрии мошеннических колл-центров, особенно в приграничных зонах, неподконтрольных центральному правительству, таких как штат Шан (район Мьявэдди) и Карен. В этих анклавах, часто охраняемых местными вооружёнными группировками, функционируют целые подпольные города, где десятки тысяч людей, включая жертв трафикинга из Китая, Таиланда, Вьетнама и других стран, принуждаются к онлайн-мошенничеству.