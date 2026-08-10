Россиянка сбежала из трудового рабства, в котором её удерживали в одном из скам-центров на территории Мьянмы. Ей удалось перебраться через реку в Таиланд. Женщину обнаружили без сознания, а на её теле были многочисленные синяки и ссадины, пишет SHOT.







Местные жители обнаружили около супермаркета Lotus 19-летнюю Марию Ц. в городе Мае Сай (провинция Чианграй). Девушка была жестоко избита — на её теле виднелись множественные синяки и ссадины по всему телу. Её срочно госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

Россиянка сбежала из рабства в скам-центрах Мьянмы через реку в Таиланд. Видео © SHOT

Во время допроса Мария рассказала полицейским, что ей поступило предложение о хорошей работе. Она отправилась в Китай, а затем её перевозили в города Янгон, Мандалай и Тачилек в Мьянме. Девушка утверждает, что в каждом из этих мест она подвергалась физическому насилию со стороны групп людей. По словам властей, вероятнее всего, она работала в скам-центрах.

Мария заявила, что ей удалось сбежать, перебравшись через реку Сай в тайский город Мае Сай. Она нашла водителя пикапа, который довёз её до супермаркета Lotus, и уже там она потеряла сознание. Девушка находится в сильном стрессе, очень сильно испугана, постоянно плачет и отказывается называть компанию, в которой работала. По её словам, всё, что она хочет, — это поговорить с мамой и вернуться обратно в Россию. Власти приставили к её палате охрану. Полиция начала расследование и уведомила посольство РФ.

Ранее россиянка Дарья Т., ранее сбежавшая из скам-центра в Мьянме, пропала во время поездки в Объединённые Арабские Эмираты. Последний раз Дарью видели 1 августа. Она оставила личные вещи у знакомого, уехала из Дубая в Шарджу, а затем села в такси и отправилась в неизвестном направлении. Перед исчезновением девушка прислала матери трёхсекундное видео со словами «Я в дурке», после чего заблокировала её в социальных сетях. По словам женщины, у Дарьи диагностировано психическое расстройство, поэтому она может представляться другим именем и сообщать о себе недостоверные сведения.