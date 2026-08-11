Проехал пол-Азии и исчез: В Таджикистане ищут велопутешественника из Саратова

Российский велопутешественник Денис Черновал перестал выходить на связь после прохождения границы между Китаем и Таджикистаном. Об исчезновении 30-летнего жителя Саратова сообщает SHOT.

Денис Черновал. Видео © Telegram / Денчик поехал

Последний раз Черновал связывался с близкими 3 августа. После этого новых сообщений от него не поступало, а его тревел-блог перестал обновляться. Родственники и друзья путешественника пытаются установить, где он находится.

Из России мужчина выехал 19 июня. Во время нынешней поездки он собирался пересечь страны Центральной Азии и Китай, а затем добраться на велосипеде до Юго-Восточной Азии.

Незадолго до исчезновения Черновал продолжал публиковать материалы о путешествии. В одном из последних постов он рассказывал, как сделать длительную поездку на велосипеде более комфортной.

В начале июня 2026 года саратовец уволился из центра поддержки клиентов мобильного оператора, где проработал несколько лет, чтобы отправиться в новое путешествие.

Ранее в Таиланде загадочно исчез российский диджей Дмитрий Фырин. Музыкант, несколько лет живший в Паттайе, перестал выходить на связь 5 августа — за день до своего дня рождения.