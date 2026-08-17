Пропавшую без вести Анну Цомартову могли заметить в Дагестане

Пропавшую два года назад девушку Анну Цомартову видели в Дагестане. Об этом пишет её мать в телеграм-канале, созданном специально для поисков дочери.

«В службу 112 поступило сообщение о том, что мою дочь, Цомартову Анну, видели в городе Буйнакск (Республика Дагестан). Ключевые данные: локация: ул. Гоголева. Временной интервал, 15 августа с 15:50 до 16:00», — сказано в тексте. Она призвала всех, кто что-то знает о событии написать ей лично.