Пропавшую без вести Анну Цомартову могли заметить в Дагестане
Загадочно исчезнувшая два года назад девушка «объявилась» в Буйнакске
Обложка © VK / Анна Цомартова
Пропавшую два года назад девушку Анну Цомартову видели в Дагестане. Об этом пишет её мать в телеграм-канале, созданном специально для поисков дочери.
«В службу 112 поступило сообщение о том, что мою дочь, Цомартову Анну, видели в городе Буйнакск (Республика Дагестан). Ключевые данные: локация: ул. Гоголева. Временной интервал, 15 августа с 15:50 до 16:00», — сказано в тексте. Она призвала всех, кто что-то знает о событии написать ей лично.
Напомним, что поиски Анны Цомартовой продолжаются с февраля 2024 года. Студентка ростовского вуза таинственным образом исчезла в Дагестане в день, когда проиграла свои первые соревнования по тайскому боксу. Её родители уволились из МВД, чтобы заняться поисками дочери. Весной прошлого года сообщалось, что 22-летнюю Аню якобы видели в Дубае.
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