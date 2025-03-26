След пропавшей год назад Анны Цомартовой привёл в Дубай
Пропавшую год назад спортсменку Анну Цомартову мать узнала по фото из Дубая
Анна Цомартова. Обложка © VK / Анна Цомартова
Многие месяцы родители пропавшей 22-летней Анны Цомартовой не оставляли попыток отыскать дочь. Им давали множество наводок и догадок, однако лишь одна из них оказалась действительно волнующей. Российская туристка заметила в Дубае девушку, чьё сходство с Цомартовой признала её собственная мама, сообщает aif.ru.
Прошлым летом туристка из России заметила возле входа в метро одетую в чёрное стройную девушку с длиннющей косой. На ней была медицинская маска, но по виду она была слишком похожа на пропавшую спортсменку, чтобы позволить ей просто пройти мимо. Девушка окликнула предполагаемую Анну, та обернулась и по-русски сказала, что её с кем-то перепутали.
«Вероятность того, что на фото в Дубае Аня — есть. Я не могу утверждать, но из всех фотографий, что я получала на протяжении года, эта вызывает ощущение, что это моё. Я могу обмануться, не могу 100 % утверждать, но чувствую, что это Аня», — рассказала мать пропавшей Диана Цомартова.
Напомним, что поиски Анны Цомартовой продолжаются с февраля 2024 года. Студентка ростовского вуза таинственным образом исчезла в Дагестане в день, когда проиграла свои первые соревнования по тайскому боксу. В январе 2025 появилась наводка, что спортсменка может находиться в Грузии. Её родители уволились из МВД, чтобы заняться поисками дочери.