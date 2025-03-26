След пропавшей год назад Анны Цомартовой привёл в Дубай

Многие месяцы родители пропавшей 22-летней Анны Цомартовой не оставляли попыток отыскать дочь. Им давали множество наводок и догадок, однако лишь одна из них оказалась действительно волнующей. Российская туристка заметила в Дубае девушку, чьё сходство с Цомартовой признала её собственная мама, сообщает aif.ru.

Прошлым летом туристка из России заметила возле входа в метро одетую в чёрное стройную девушку с длиннющей косой. На ней была медицинская маска, но по виду она была слишком похожа на пропавшую спортсменку, чтобы позволить ей просто пройти мимо. Девушка окликнула предполагаемую Анну, та обернулась и по-русски сказала, что её с кем-то перепутали.